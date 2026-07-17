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МОСИНФОРМ

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Асфальт заменили в Лубянском проезде

Асфальт заменили в Лубянском проезде

Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали асфальтовое покрытие в Лубянском проезде. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

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