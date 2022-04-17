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  • Владимир Вечтомов
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    Эти джентельменские ублюдки забыли, в чем исходная суть спорта - быть выше политики и войны.Карлсен вступился...
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    Автору , надо дать рубль с условием , - узнаешь себе цену , вернёшь сдачу.Мбаппе не вытягив...

Уткин поупражнялся в рифмоплетстве фамилии Ваноли на ассенизаторскую тему. Зарема: При таких словах Василий оживает, расправляет плечи

Уткин поупражнялся в рифмоплетстве фамилии Ваноли на ассенизаторскую тему. Зарема: При таких словах Василий оживает, расправляет плечи

Пикирование пресс-служб «Рубина» и «Спартака», при котором «красно-белые» не смогли удержаться от упоминания цитаты Слуцкого из Евро-2012 «Мы – г**но», побудило журналсита Вкасилия Уткина поупражняться в словесной эквилибристике на тему этого неудачного, прямо скажем, СММ-испражнения.

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