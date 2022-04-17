Уткин поупражнялся в рифмоплетстве фамилии Ваноли на ассенизаторскую тему. Зарема: При таких словах Василий оживает, расправляет плечи

Пикирование пресс-служб «Рубина» и «Спартака», при котором «красно-белые» не смогли удержаться от упоминания цитаты Слуцкого из Евро-2012 «Мы – г**но», побудило журналсита Вкасилия Уткина поупражняться в словесной эквилибристике на тему этого неудачного, прямо скажем, СММ-испражнения.
Популярные статьи
- «Хотим показать, каких спортсменов теряет мир». Откровения российских фигуристов после шоу Тутберидзе
- «Зенит» в сезон столетия «Спартака» разгромил этот клуб со счетом 7:1», - Медведев посоветовал Каттани учить матчасть
- Камила ВАЛИЕВА: Хочется быть в программах разной: хулиганкой, смешной, дерзкой, смелой
Свежие комментарии