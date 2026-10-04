5 Youngest Cast Members To Join Saturday Night Live, Ranked

Child labor might not be the first thing that comes to mind when you think of Saturday Night Live, but the show has cast some very young performers in its time.
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