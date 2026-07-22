Мой арсенал дачной техники: от стрижки газона до защиты от незваных гостей

Каждый раз, когда я приезжаю на дачу, я ловлю себя на мысли, что участок живет своей жизнью. Трава пробивается везде, где только можно, кусты теряют форму, а старые ветки, упавшие после зимы, напоминают о том, что природа не терпит пустоты.