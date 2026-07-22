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stroim21

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Мой арсенал дачной техники: от стрижки газона до защиты от незваных гостей

Мой арсенал дачной техники: от стрижки газона до защиты от незваных гостей

Каждый раз, когда я приезжаю на дачу, я ловлю себя на мысли, что участок живет своей жизнью. Трава пробивается везде, где только можно, кусты теряют форму, а старые ветки, упавшие после зимы, напоминают о том, что природа не терпит пустоты.

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