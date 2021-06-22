Законодатель

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«Приблизить врага»: Украинский генерал предложил способ «перехитрить» Россию

Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бывший депутат Верховной Рады Вилен Мартиросян предложил способ «перехитрить» Сообщение «Приблизить врага»: Украинский генерал предложил способ «перехитрить» Россию появились сначала на Листай.

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