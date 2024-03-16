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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Саккари второй раз за три года вышла в финал в Индиан-Уэллс

Саккари второй раз за три года вышла в финал в Индиан-Уэллс

Девятая ракетка мира Мария Саккари обыграла №3 Коко Гауфф в полуфинале в Индиан-Уэллс – 6:4, 6:7(5), 6:2.

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