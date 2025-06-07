Напряженность между Россией и Германией растет. МИД ФРГ обеспокоен ответом России на высказывания Мерца

В Министерстве иностранных дел Германии забеспокоились из-за ответа России на слова канцлера ФРГ о том, что он хочет снять ограничения на использование немецкого дальнобойного оружия против РФ, сообщает китайское издание Sohu.
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