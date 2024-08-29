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Царьград

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Адвокат Дурова сделал заявление о Telegram: Что считать абсурдом в деле основателя мессенджера?

Адвокат Дурова сделал заявление о Telegram: Что считать абсурдом в деле основателя мессенджера?

Мессенджер Telegram соблюдает европейские законы, в том числе в сфере модерации, заявил адвокат Павла Дурова во Франции Давид-Оливье Камински.

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