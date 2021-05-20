В Пермском крае «Новые люди» выступили против слияния регионов

По мнению представителей партии, в случае укрупнения регионов разрыв между Москвой и субъектами станет еще больше Кампания по сбору подписей против укрупнения регионов, организованная партией «Новые люди», стартовала в городах Пермского края 17 мая.
По мнению представителей партии, в случае укрупнения регионов разрыв между Москвой и субъектами станет еще больше Кампания по сбору подписей против укрупнения регионов, организованная партией «Новые люди», стартовала в городах Пермского края 17 мая.
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