Правильно ли, что мужчина не надел шорты длиннее, когда его об этом попросил другой посетитель спортзала?

Людям очень нравится следить за тем, что носят другие. "Слишком длинное", "слишком короткое", "недостаточно закрытое", "слишком откровенное", "слишком пёстрое", "слишком простое" - с критикой такого рода сталкиваются не только женщины, но и мужчины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии