Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Свежие комментарии

Правильно ли, что мужчина не надел шорты длиннее, когда его об этом попросил другой посетитель спортзала?

Правильно ли, что мужчина не надел шорты длиннее, когда его об этом попросил другой посетитель спортзала?

Людям очень нравится следить за тем, что носят другие. "Слишком длинное", "слишком короткое", "недостаточно закрытое", "слишком откровенное", "слишком пёстрое", "слишком простое" - с критикой такого рода сталкиваются не только женщины, но и мужчины.

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