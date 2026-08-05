Семьи ямальских бойцов вернулись из бесплатных туров по России и Беларуси

Первые группы семей бойцов СВО с Ямала вернулись из поездок по России и Беларуси. Проект «Своих не бросаем», организованный по поручению губернатора Дмитрия Артюхова, позволил ямальцам бесплатно увидеть исторические места и отдохнуть от повседневных забот, написала пресс-служба главы региона.
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