Семьи ямальских бойцов вернулись из бесплатных туров по России и Беларуси

Первые группы семей бойцов СВО с Ямала вернулись из поездок по России и Беларуси. Проект «Своих не бросаем», организованный по поручению губернатора Дмитрия Артюхова, позволил ямальцам бесплатно увидеть исторические места и отдохнуть от повседневных забот, написала пресс-служба главы региона.