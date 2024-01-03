В Карагандинской области остается закрытым один участок дороги

Во время праздничных выходных в Карагандинской области бушевала непогода. Вчера, 2 января 2024 года, на территории области из-за сильной метели было закрыто множество участков автодорог республиканского и областного значения.
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