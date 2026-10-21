‼️🇷🇺🇺🇦Трамп: 1000 русских танков шли к Киеву и война бы закончилась за 4 часа, но генерал свернул с шоссе ▪️В ночь перед началом войны на территории Украины прошёл самый сильный дождь за последние 10 лет.