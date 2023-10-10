Forbes перечислил потери израильской армии в результате внезапного нападения ХАМАС

Экономическое издание ведёт подсчёт подбитой и уничтоженной техники ЦАХАЛ.По оценкам сторонних наблюдателей, отсмотревших многочисленные фото и видео, ВС Израиля могли потерять за первые сутки боёв с ХАМАС шесть танков "Меркава" и 17 бронетранспортеров.