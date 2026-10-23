Луиш Фигу считает маловероятным переход игрока между «Барселоной» и «Реалом». В 2000 году португалец перешел из каталонского клуба в « Мадрид » за 62 млн евро – рекордная сумма на тот момент.
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