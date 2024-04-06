Гороскоп здоровья на 7 апреля 2024 года советует не обращать внимание на состояние своего организма Дмитрий СавенковСегодня, в воскресенье 7 апреля 2024 года, астрологический прогноз предупреждает, что забота о собственном здоровье может превратиться в навязчивую идею.