Politico: глава Еврокомиссии фон дер Ляйен захватила власть в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен усилила свою власть в новом составе ЕК, пишет Politico . Один из ее яростных критиков, комиссар по внутреннему рынку ЕС от Франции Тьерри Бретон, ушел из Европейской комиссии, публично осудив свою теперь уже бывшую начальницу за ее «сомнительное управление».
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