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Белый дом счел недальновидным отказ Зеленского подписать документ об ископаемых

Белый дом счел недальновидным отказ Зеленского подписать документ об ископаемых

Представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "недальновидно оценивает прекрасную возможность, которую администрация Дональда Трампа предоставила Киеву" в виде соглашения о разработке полезных ископаемых.

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