НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

173 подписчика

Крикунов о самой сильной команде, с которой работал: «Сборная в Турине, наверное. Должны были выигрывать золото. Выбили Канаду – единственная победа в сильнейшем составе за последние 40 лет»

На Олимпиаде в Турине национальная команда обыграла Канаду (2:0) в четвертьфинале, но уступила Финляндии (0:4) в полуфинале, после чего проиграла Чехии (0:3) в матче за третье место.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх