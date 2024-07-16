Насекомые-убийцы: микробиолог раскрыл зловещий заговор против России

МОСКВА, 16 июля, ФедералПресс. За половину 2024 года в стране случилось много нетипичных аномалий. Теперь на смену им пришла нереальная жара, а вместе с ней и нехарактерные для нашего климата беды: нашествие насекомых.
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