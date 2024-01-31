Foreign Policy: США и Германия тайно препятствуют вступлению Украины в НАТО

Часть западных членов НАТО, особенно США и Германия, считают, что начинать процесс принятия Украины в альянс слишком рано, и закулисно сопротивляются членству Киева, пишет Foreign Policy со ссылкой на источники.
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