В Ужгороде украинская полиция и ТЦК проводят рейд по ресторанам

Масштабный рейд по барам и ресторанам украинского Ужгорода устроила полиция киевского режима и ТЦК (аналог военкомата на Украине), 2 мая сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на журналиста Виталия Глагола.
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