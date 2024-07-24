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В подмосковный МФЦ сообщили о минировании Ельцин-Центра

В подмосковный МФЦ сообщили о минировании Ельцин-Центра

Полиция немедленно отправилась на проверку зданияСообщение о минировании Ельцин-Центра поступило днём 23 июля в МФЦ города Лыткарино, в Подмосковье.

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