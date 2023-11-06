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Парад Памяти 7 ноября 2023 в Самаре: где смотреть трансляцию онлайн, программа мероприятий

Парад Памяти 7 ноября 2023 в Самаре: где смотреть трансляцию онлайн, программа мероприятий

7 ноября на площади Куйбышева в Самаре пройдет центральное событие Международного патриотического проекта «Парад Памяти» – масштабное мероприятие в память об историческом военном параде 7 ноября 1941 года.

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