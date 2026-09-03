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Джигурда потребовал компенсацию за торговлю картонными фигурами с его изображением

Джигурда потребовал компенсацию за торговлю картонными фигурами с его изображением

С каждого из ответчиков Джигурда намерен взыскать по 250 тысяч рублей Актер Никита Джигурда обратился в суд из-за продажи на маркетплейсе ростовых картонных фигур с его изображением.

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