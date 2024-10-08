Дни Северной Осетии в Москве откроются концертом оркестра Мариинского театра

В Москве пройдут Дни культуры Республики Северная Осетия – Алания с 9 по 15 октября. Программа откроется концертом симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, сообщает ТАСС.
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