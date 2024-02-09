В Бурятии, Калмыкии, Туве, в Забайкалье и Алтае празднуют Сагаалган 2024: поздравления и открытки Алёна Юрьева10 февраля 2024 года отмечается Сагаалган — национальный праздник для Калмыкии, Бурятии, Алтая, Тувы и Забайкальского края.