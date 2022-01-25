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Байден дозвонился журналисту, которого публично оскорбил

Байден дозвонился журналисту, которого публично оскорбил

Журналист FoxNews заявил, что не держит зла на Байдена, назвавшего его «сукиным сыном».Корреспондент FoxNews Питер Дуси, которого Джо Байден назвал «сукиным сыном», рассказал, что президент США позвонил ему примерно через час после случившегося.

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