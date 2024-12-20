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Всё о женщинах

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Врачи предупредили о неприятных последствиях отказа от секса и мастурбации

Врачи предупредили о неприятных последствиях отказа от секса и мастурбации

У сексуально неактивных людей может развиться редкое заболевание, называемое атрофией полового члена или вагинальной атрофией, предупредила психолог, эксперт по сексу и взаимоотношениям Тара Сувиняттичайпорн.

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