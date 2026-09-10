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Спорт Уик-Энд

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Легенды больше не нужны? Похоже, что так решили в L'Équipe, лишив «Золотой мяч» исторических именных трофеев. Списали и Кройфа, и Яшина

Легенды больше не нужны? Похоже, что так решили в L'Équipe, лишив «Золотой мяч» исторических именных трофеев. Списали и Кройфа, и Яшина

«Руководство оргкомитета «Золотого мяча» приняло решение переименовать трофеи «Кройф», «Копа», «Мюллер» и «Яшин», - заявил директор по мероприятиям L'Équipe, отвечающий за организацию «Золотого мяча», Янник Ламэре.

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