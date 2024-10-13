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Зеленский предлагает "Минск-3"

Зеленский предлагает "Минск-3"

Чем грозят разговоры о прекращении огня Гастроли нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского по Европе в самом разгаре.

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Комментарии
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brigadier21 Snytsarienko
Что бы Зеленман там не выклянчил - это лишь отсрочит поражение укропии. У нас в Вооружённых Силах наработан уникальный опыт борьбы в крупной сетецентричной войне и мы додавим всю эту погань, хотя и не быстро. Концентрация на крупносерийном выпуске &quot;Ланцетов&quot;, &quot;Гераней&quot;, ПТУРов &quot;Корнет&quot; и линейки корректируемых &quot;Краснополей&quot; - это важно для переднего края, кратно более многочисленный выпуск хорошо подготовленных специалистов ОСНАЗа - обеспечит костяк подразделений элитарными офицерами, сержантами и старшинами, обобщение успешного опыта в методичках - выравнивание знаний в подразделениях разного качества. Много чего ещё можно написать, но что надо - Генеральный Штаб и без меня знает. На уговоры хитрожопых хохлов не вестись, хреначить везде где только можно, методично сокращать возможности систем связи и транспорта на коммуникациях. Как транспорт и связь будут выбиты хотя-бы в половину, бить по парализованным частям и проходя через их край - бить во фланги их соседям. Самих парализованных оставлять 2му эшелону. Тогда быстро добьём 1й и 2й эшелоны обороны, с третьим придётся сложнее, там уже видно направление нашего удара и враг будет парировать резервами из тыла, но то-же ничего сверх сложного, резервы из ветеранов в слепых для врага зонах - очень даже пригодятся в критических моментах, дабы не дать хохлам реализовать контрудары.
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