Озвучены претензии пермской мэрии к управляющей компании Центрального рынка

Cтали известны претензии администрации Перми к управляющей компании Центрального рынка. В результате проверки пермского Департамента земельных отношений оказалось, что земля использовалась не по назначению.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии