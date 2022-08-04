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В Ижевске собрали последнюю в 2022 году Vesta – видео

В Ижевске собрали последнюю в 2022 году Vesta – видео

Сегодня сборочную площадку завода Lada Ижевск покинула последняя Lada Vesta – больше в этом году не будет собрано ни одной единицы этой модели.

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