В Ижевске собрали последнюю в 2022 году Vesta – видео

Сегодня сборочную площадку завода Lada Ижевск покинула последняя Lada Vesta – больше в этом году не будет собрано ни одной единицы этой модели.
Популярные статьи
- В России разработали новый способ защиты беспилотников — методом создания ложных информационных полей
- Первый космический аппарат группировки «Сфера», призванной обеспечить Россию спутниковым интернетом, запустят в октябре
- Хакеры атаковали сайт Flightradar24, на котором сотни тысяч человек следили за самолётом Нэнси Пелоси
Свежие комментарии