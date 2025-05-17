Чем дальше, тем страшнее. 😱😱😱 Тарифы #ЖКХ в этом году вырастут в России в среднем на 11,9%, сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
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Чем дальше, тем страшнее. 😱😱😱 Тарифы #ЖКХ в этом году вырастут в России в среднем на 11,9%, сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.