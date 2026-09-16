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Царьград

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Фобос: бабье лето вернется в Москву с солнечными днями в октябре

Фобос: бабье лето вернется в Москву с солнечными днями в октябре

В московском регионе ожидается возвращение бабьего лета в октябре. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец прогнозирует обилие солнечных дней и недостаток осадков, что увеличивает вероятность повторного наступления теплой погоды.

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