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WTV: вертолет упал на военной базе в США, один пилот погиб

WTV: вертолет упал на военной базе в США, один пилот погиб

В результате падения вертолета на военной базе Форт-Новосел в штате Алабама погиб один пилот-инструктор, в то время как пилот-курсант получил травмы, об этом проинформировал местный телеканал WTVY, ссылаясь на представителей авиабазы.

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