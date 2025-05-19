Владимир Путин раскрыл подробности разговора с Трампом: главные новости СВО за 19 мая

МОСКВА, 19 мая, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, в Раде сделали неожиданное заявление перед разговором политиков, а Зеленский поручил сформировать постоянную переговорную группу с Москвой.
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