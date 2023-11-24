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Тухель о матче без замен: «Неудачно вышло, но «Бавария» так хорошо играла. Я извинился перед запасными»

Тухель о матче без замен: «Неудачно вышло, но «Бавария» так хорошо играла. Я извинился перед запасными»

«Бавария» выиграл 1:0 в 12-м туре Бундеслиги. Тренер мюнхенцев не выпустил со скамейки ни одного игрока.

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