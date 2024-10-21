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Работа за еду и сон: В Ростовской области из рабства цыган спасли 18 человек

Работа за еду и сон: В Ростовской области из рабства цыган спасли 18 человек

Узнать об их местонахождении удалось благодаря телефону одного из новых пленников.В Ростовской области сразу 18 человек удалось вызволить из рабства, куда они попали после попыток найти сезонную работу.

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