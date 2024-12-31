Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 785 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Гольдштаб
    Это ЕЁ жизнь......Как живёт на Маль...
  • Александр Жигилий
    А почему же об этом говорит ООН, а не наш Главком? Где наша ответка тому, кто такой приказ отдал, ведь не по своему п...ООН: ВСУ добивают...
  • Александр Жигилий
    Это же ее жизнь, ее выбор, ее право, как личности! Что же на нее нападать, если она такая? Все со временем, как говор...Как живёт на Маль...

Агония в Курахово: Дела совсем плохи - готовится штурм ещё одного города

Агония группировки ВСУ в Курахово – дела боевиков совсем плохи. Под Новый год русские бойцы теснят врага и уже закрепились в нескольких важных районах… При этом с фронта доходят вести, что готовится штурм ещё одного города, Покровска.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх