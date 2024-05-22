GAC свернул продажи доступного кроссовера GS5 в России. Модель присутствовала на российском рынке с осени 2020 года: до недавнего времени она оставалась самым дешевым автомобилем китайской марки в локальной линейке и, ни много ни мало, пыталась конкурировать с Kia Sportage и Toyota RAV4 до их ухода.