Замена Toyota Camry и Honda Accord с самым низким расходом в мире, запасом хода более 2100 км и ценой $13 900. Представлен подключаемый гибридный седан Geely Galaxy A7

Министерство промышленности и информационных технологий Китая представило подключаемый гибридный седан Geely Galaxy A7, ориентированный на рынок седанов стоимостью 13 900 долларов США, сообщает CarNewsChina.
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