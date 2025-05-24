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Замена Toyota Camry и Honda Accord с самым низким расходом в мире, запасом хода более 2100 км и ценой $13 900. Представлен подключаемый гибридный седан Geely Galaxy A7

﻿﻿Министерство промышленности и информационных технологий Китая представило подключаемый гибридный седан Geely Galaxy A7, ориентированный на рынок седанов стоимостью 13 900 долларов США, сообщает CarNewsChina.

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