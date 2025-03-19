Жителей города приглашают на годовой отчёт главы городского поселения г. Новоаннинский Сергея Егорова.
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Жителей города приглашают на годовой отчёт главы городского поселения г. Новоаннинский Сергея Егорова.