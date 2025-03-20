“По-настоящему злой” подросток расстрелял мать и брата с сестрой: хотел убить 30 детей

Молодой британец, убивший мать, брата и сестру в Лутоне, проведет в тюрьме не менее 49 лет. Девятнадцатилетний Николас Проспер расстрелял свою семью в рамках провалившегося заговора с целью убийства 30 детей в его бывшей начальной школе.