Андрей Травников поблагодарил новосибирцев за помощь бойцам в зоне СВО

Также губернатор Андрей Травников, председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, депутаты Заксобрания Ярослав Фролов и Сергей Гайдук встретились с участниками специальной военной операции и членами их семей, обсудили достаточность мер поддержки, которые регион оказывает воинским подразделениям, военнослужащим и их семьям.