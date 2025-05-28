Андрей Травников поблагодарил новосибирцев за помощь бойцам в зоне СВО

Также губернатор Андрей Травников, председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, депутаты Заксобрания Ярослав Фролов и Сергей Гайдук встретились с участниками специальной военной операции и членами их семей, обсудили достаточность мер поддержки, которые регион оказывает воинским подразделениям, военнослужащим и их семьям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии