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В РПЦ опровергли сообщения об ухудшении здоровья патриарха Кирилла

В РПЦ опровергли сообщения об ухудшении здоровья патриарха Кирилла

О том, что патриарх заразился COVID-19, стало известно 30 сентября.фото: patriarchia.ru--> Врио главы пресс-службы РПЦ Владимир Легойда опроверг слухи о якобы ухудшении здоровья патриарха Московского и всея Руси Кирилла, заболевшего коронавирусом.

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