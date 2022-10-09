В РПЦ опровергли сообщения об ухудшении здоровья патриарха Кирилла

О том, что патриарх заразился COVID-19, стало известно 30 сентября.фото: patriarchia.ru--> Врио главы пресс-службы РПЦ Владимир Легойда опроверг слухи о якобы ухудшении здоровья патриарха Московского и всея Руси Кирилла, заболевшего коронавирусом.