Страна и люди

Баку, 1990, 13-20 января “Как сволочи стали шахидами, а погибшие советские солдаты - свиньями и садистами” 13-19 января 1990 года кровавые дни в истории азербайджанской столицы: целую неделю в городе происходили масштабные погромы и убийства бакинских армян.