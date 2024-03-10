Россия или США? Чьи межконтинентальные ракеты шахтного базирования мощнее

Валерий Вадимов

если так и знаете,почему пиндосню к ногтю не прижмёт путин...сбивая дроны над чёрным морем,руша все мосты и туннели на западной границе хохляндии,банковскую в труху?....приебалтам перекрыть кислород,ну и т.д полнять авторитет великой страны....кишка тонка,или танцор хороший?