Убийцы цветочной луны

США, 1919 год. В округ Осейдж, штат Оклахома, приезжает некий Эрнест Беркхарт (Леонардо ДиКаприо). Он прошел Первую мировую, трудясь поваром в пехоте, после войны податься ему было толком некуда, поэтому он отправился в Осейдж, где у него живет дядя Уильям Хэйл (Роберт Де Ниро) - успешный бизнесмен, скотовладелец, филантроп и большой друг индейцев племени осейдж, которым в свое время отдали эти пустынные и никому не нужные земли, чтобы они здесь жили в резервации.