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FiNE NEWS

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Константин Богомолов возвращает на сцену «Мастера и Маргариту» — и это уже не просто мечта!

Возможно, вы помните, как в прошлый раз режиссер Константин Богомолов анонсировал спектакль по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», но затем всё сорвалось из-за претензий наследников писателя.

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